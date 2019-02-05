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Trabzonspor’a UEFA'dan ceza gelecek mi? Önder Bülbüloğlu açıkladı

Trabzonspor Başkanvekili Önder Bülbüloğlu, “Ceza gelecek mi?” sorusunu cevapladı ve ''Benim inancım izleme süreci devam eder. Bu konu 2 ay içinde netleşir” dedi.

05 Şubat 2019, Salı 06:26
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Trabzonspor’a UEFA'dan ceza gelecek mi? Önder Bülbüloğlu açıkladı

UEFA ile geçtiğimiz hafta kritik bir görüşme gerçekleştiren Trabzonspor’da, başkanvekili Önder Bülbüloğlu “Ceza gelecek mi?” sorusunu cevapladı.

Radyaspor’a konuşan Bülbüloğlu, “Ceza elbette çıkabilir. Bir olasalık. Ancak görüşme olumlu geçti. 37 milyon Euro’luk oyuncu bütçesine 16 milyon Euro’ya düşürdüğümüzü anlattık. TFF’nin borçlarla ilgili yapılandırma yapacağını söyledik. Altyapı yönelmemizi zaten çok takdir ettiler. Benim inancım izleme süreci devam eder. Bu konu 2 ay içinde netleşir” dedi.

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