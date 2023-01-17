Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, sezonun ilk bölümünü değerlendirdi. Başarılı hoca, “İnişler-çıkışlar olacaktır. Büyük takımlar, her zaman yarışın içinde ve olmaya devam edecektir. Bunların haricinde ise Konyaspor istikrarlı, Kayserispor önemli işler yapıyor. Genç nesil teknik adamlar oyun kalitesini yukarı seviyelere çıkarıyorlar. Bu sezonun kalitesi yüksek, rekabeti daha fazla olacakmış gibi duruyor. Bir devre bitti ama biz iki devre oynamış gibiyiz çünkü 27-28 resmi maç oldu” dedi.

Avcı köstebek avında

Başakşehir galibiyetinin ardından sürpriz açıklamalarda bulunan Abdullah Avcı, takımla ilgili bilgilerin dışarı sızdırıldığını söylemişti. Basın toplantısında, “Taktik çalışırken bir şey deniyorum. Rakibi şaşırtmak istiyorum belki. Akşam bakıyorum sosyal medyada, dün denemedim, karıştırdım o da sosyal medyada. Bunu kim veriyor içeriden, takip ediyorum. Bulacağım, biliyorum da. Trabzonspor büyük kulüptür, herkes paçasına yapışamaz. Trabzonspor’da mı çalışıyorsunuz, rakiplere mi çalışıyorsunuz? Kime hizmet ediyorsunuz?” diyen Avcı, kulübün içindeki köstebeği bulmaya çalışıyor. Yönetim kurulunun da konuyu araştırdığı öğrenilirken, önümüzdeki süreçte bazı profesyonellerle yollar ayrılabilir.

Geçen sezonun gerisinde

Son şampiyon Trabzonspor, ligin ilk yarısı dikkate alındığında geçtiğimiz sezonun gerisinde bir performans ortaya koydu. Fırtına, geçen yıl 19 maça çıktığı ilk yarıda 14 galibiyet, 4 beraberlik ve sadece 1 yenilgi almış, 46 puan toplamıştı. Bordo-Mavililer, bu kez ilk devrede 18 maç oynarken, 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 32 puanda kaldı. 26 gol atan Trabzonspor, 25 gol yedi.





Özellikle Visca'nın yerine...

Ara transferde takımdan ayrılacakların durumuna göre hareket etme kararı alan Trabzonspor Yönetimi, teknik ekibin raporu doğrultusunda bazı mevkiler için ön hazırlık yapıyor. Özellikle yeniden sakatlanan Visca’nın yerine kanat bölgesinin güçlendirilmesi planlanıyor.

Üç yabancıya teklif bekleniyor

Trabzonspor’da gelen teklifler doğrultusunda ederini bulan hemen her futbolcunun satılması bekleniyor. Özellikle Djaniny için Meksika ile Arap Yarımadası’ndan bazı kulüpler devrede. Piyasası olan ve teklif gelmesi beklenen diğer oyuncular Enis Bardhi ile Larsen... Bordo-Mavililer, Bakasetas ve Trezeguet gibi iyi performans veren isimleri ise yüksek rakamlar masaya koyulmadığı takdirde göndermeyi düşünmüyor.

11 maç, 5 gol, 3 asist

Norveç basını, sezon başında da adı Bordo-Mavili kulüple anılan Ola Brynhildsen için Fırtına’nın tekrar devrede olduğunu yazdı. Molde ile 2024’ün Aralık ayına kadar kontratı bulunan 23 yaşındaki yıldız, hem kanatlarda hem de forvette oynuyor. Piyasa değeri 3 milyon Euro olarak gösterilen Brynhildsen, bu sezon çıktığı 11 maçta 5 gol atarken, 3 asist yaptı.

Artı 1 kontenjana uyuyor

Brynhildsen, 27 Nisan 1999 doğumlu olduğu için artı bir yabancı kontenjanında kullanılabilir. Peres’in dönüşüyle birlikte mevcut pozisyonda yabancı sayısı 14 olan Trabzonspor’da, 1998 ve daha genç yaştaki oyuncular için hak tanınan ek kontenjan boş. Dolayısıyla Brynhildsen transferinin gerçekleşmesi durumunda, Karadeniz ekibinin yabancı isim göndermesi gerekmiyor.



