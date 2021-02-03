Trabzonspor'da son haftalarda artan performansı ile dikkatleri üzerine çeken forvet oyuncusu Djaniny Semedo için Al Hilal kulübü 7 milyon Euro'luk teklif yapmıştı. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın oyuncunun ayrılmasını istememesi üzerine bu teklifi reddeden yönetim kurulu, aynı kulüpten gelen 9 milyon Euro'luk ikinci teklifi değerlendirmeye aldı. Suudi Arabistan kulübü yetkilileri ile görüşen bordo-mavili yöneticiler, "Şu an yeni bir oyuncu arayışı içerisine giremeyiz. Şimdi anlaşalım, sezon sonuna kadar bizde kiralık oynasın" deyince anlaşma gerçekleşmedi. Teknik direktör Abdullah Avcı ise oyuncusu ile bir görüşme yaparak, gelen teklif sonrası kafasının karışmaması gerektiğini, çok daha iyi teklifleri alabileceğini söyledi. (Sabah)