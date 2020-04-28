Gelecek sezonun kadro planlamasına erkenden başlayan Trabzonspor, genç isimler üzerinden ilerliyor. Sörloth, Ekuban gibi potansiyeli yüksek ve ancak maliyeti az oyuncuları kadroya katmaya çalışan Bordo- Mavililer’in yeni hedefi; Mohammed Abu Fani.

Bonservisi Maccabi Haifa’da olan ve bu yıl Hapoel Hadera takımında kiralık oynayan 22 yaşındaki ön libero ile Trabzonspor’un yakından ilgilendiği belirtildi. İsrail basını, Fırtına’nın oyuncu cephesiyle görüşmelere başladığını yazdı. Çok iyi bir sezon geçirdiği belirtilen Abu Fani, çıktığı 22 maçta 3 gol, 2 asistlik performans gösterdi.

Savunma onun işi

Oyunun özellikle savunma kısmında ön plana çıkan genç futbolcunun menaceri de Trabzonspor için tanıdık: Viki Vaknin. Bordo- Mavililer, 2 sene önce Nwakaeme’yi İsrail’in Hapoel Beer Sheva Kulübü’nden transfer ederken, Nijeryalı yıldızın menaceri de Viki Vaknin’di.

Diğer adaylar Boya ve Mensah

Mikel’in sözleşmesini feshetmesinin ardından Trabzonspor’d a orta saha transferi olmazsa olmaz duruma gelirken, Ndiaye’nin kiralık kontratı da lig bitiminde sona eriyor. Bordo- Mavililer’in listesinde Mohammmed Abu Fani’nin yanı sıra Kayserispor’dan Mensah ve Belçika’nın Mouscron takımından Frank Boya bulunuyor. Karadeniz ekibi, transfer yapacağı her bölge için en az 5-6 alternatif oluşturuyor.

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