Sörloth ve Ekuban’ın arkasına yerli bir forvet almayı düşünen Trabzonspor, aradığı ismi Almanya’da buldu: Serdar Dursun. Türkiye’de daha önce Eskişehirspor, Denizlispor ve Karagümrükspor formaları giydikten sonra 2016’da Greuther Fürth’e giden Serdar, esas patlamayı ise Darmstadt 98’de yaptı. Geçen sezon çıktığı 33 lig maçında 11 gol, 3 asistle oynayan 28 yaşındaki santrfor, bu yıl ise toplamda 33 karşılaşmada 17 gole ulaştı. Bundesliga 2’de 5 de asisti bulunan 28 yaşındaki forvet, Almanya’da harikalar yaratıyor. Trabzonspor, listede bulunan Serdar için nabız yoklamaya başladı.

Serdar dönmek istiyor

Kulübünün, 1 yıl kontratı kaldığı için Serdar’ı yaz döneminde 1 milyon Euro’nun altında bir rakama satmaya sıcak baktığı öğrenilirken, girişimler kısa zamanda başlayacak. 1.90 boyunda ve lakabı ‘Türk Zlatan’ olan Serdar Dursun’un da Türkiye’ye dönmeyi düşündüğü belirtildi.

Ömer Necati Albayrak