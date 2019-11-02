Trabzonspor’a Sturridge’ten kötü haber

Sezon başından bu yana üst üste yaşanan sakatlıklar nedeniyle kadro derinliğinde sorun yaşayan Trabzonspor’a şimdi de Daniel Sturridge’ten kötü haber geldi.

İngiliz futbolcunun, geçen hafta oynanan Medipol Başakşehir maçında aldığı darbe nedeniyle sol alt baldırında gerilme tespit edildi. Hemen tedavisine başlanan 30 yaşındaki oyuncunun, 1-3 hafta arası sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Buna göre tecrübeli oyuncu, bugün Göztepe ve perşembe günü UEFA Avrupa Ligi’ndeki Krasnodar karşılaşmasında forma giyemeyecek. Yıldız oyuncunun, gelecek haftaki Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde oynayıp, oynamayacağı ise belirsiz.

Yıldız oyuncunun, Alanya karşısında da oynamaması halinde milli aradan sonra formasına kavuşması bekleniyor.