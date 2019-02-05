Trabzonspor'a şok üstüne şok! Galatasaray maçında yok!

Ankaragücü maçında ayak parmağı kırılan Filip Novak'ın ardından kaleci Uğurcan Çakır’da da yırtık tespit edildi. Genç kalecinin Galatasaray maçına yetişmesi oldukça zor gözüküyor.

05 Şubat 2019, Salı 06:06
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Trabzonspor'a şok üstüne şok! Galatasaray maçında yok!

Transfer yasağı nedeniyle devre arasında takviye yapamayan Trabzonspor’u en çok zorlayan konu sakatlıklar... Hali hazırda dar bir kadrosu olan teknik direktör Ünal Karaman, Onazi, Sosa ve Pereira’nın sakatlanmasıyla sıkıntıya girmişti. Son olarak iki isimden daha kötü haber geldi. Ankaragücü maçında sol ayak baş parmağı kırılan Filip Novak’ın yanı sıra kaleci Uğurcan Çakır’da yırtık tespit edildi. MR’ı dün çekilen genç file bekçisinin hafta sonundaki Galatasaray maçına yetişmesi çok gözüküyor.

Ya Arda ya Muzaffer

Tedavisi hemen başlayan Uğurcan, son ana kadar Galatasaray deplasmanına yetiştirilmeye çalışılacak. Eğer oynamazsa yerine genç kalecilerden Arda Akbulut ve Muzaffer Cem Kablan oynayacak.

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