Spor Toto Süper Lig 'in 33. haftasının açılış maçında Gaziantep FK yarın lider Trabzonspor 'u konuk edecekti. Bordo-Mavililer bugün gerçekleştirdiği son idman sonrasında 16.30'da uçakla Gaziantep'e geçecekti. Ancak sis nedeniyle uçuş 16.30'dan, 21.50'ye alınmıştı.

Fakat hava muhalefetinin devam ettiği ve Bordo-Mavililer'in bugün Gaziantep'e gitmesinin zor göründüğü öğrenildi. Karadeniz temsilcisi yarın erken saatte Gaziantep'e gitmeye çalışacak. Bu şartlar nedeniyle zorlu maçın cumartesi gününe ertelendi. Mücadele 20.30'da oynanacak.







