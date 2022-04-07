Trabzonspor'a şok: Gaziantep'e gidemediler, maç ertelendi!
Son dakika haberi... Süper Lig'in 33. haftasında Gaziantep FK'yla kozlarını paylaşacak olan Trabzonspor'a hava muhalefeti engeli... 16.30'daki uçuşları sis nedeniyle 21.50'ye ertelenen Bordo-Mavililer'in şehirdeki sisin etkisini devam ettirmesi sonrasında bugün Gaziantep'e uçması pek olası gözükmüyor. Karadeniz ekibi yarın Gaziantep'e gitmeye çalışacak. Normal şartlarda yarın oynanması gereken zorlu maç cumartesi gününe ertelendi.
Spor Toto Süper Lig 'in 33. haftasının açılış maçında Gaziantep FK yarın lider Trabzonspor 'u konuk edecekti. Bordo-Mavililer bugün gerçekleştirdiği son idman sonrasında 16.30'da uçakla Gaziantep'e geçecekti. Ancak sis nedeniyle uçuş 16.30'dan, 21.50'ye alınmıştı.
Fakat hava muhalefetinin devam ettiği ve Bordo-Mavililer'in bugün Gaziantep'e gitmesinin zor göründüğü öğrenildi. Karadeniz temsilcisi yarın erken saatte Gaziantep'e gitmeye çalışacak. Bu şartlar nedeniyle zorlu maçın cumartesi gününe ertelendi. Mücadele 20.30'da oynanacak.