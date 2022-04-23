Süper Lig 'in 34. haftasında Avrupa Kupaları'na katılım hakkını kovalayan Adana Demirspor, adım adım şampiyonluğa koşan Trabzonspor 'u konuk ediyor. Mücadele hızlı başlarken, Bordo-Mavililer 7'de Bruno Peres'in penaltısı ve 12'de Andreas Cornelius'un kafa golüyle 2-0 öne geçti.

27'de ise Karadeniz ekibi adına şanssız bir an yaşandı. Mavi Şimşekler'in atağında Vargas'a atılan uzun topta sol çizgide Peres ile Vargas hava topuna çıktıktan sonra Peres yerde kaldı. Sol ayak bileğinden bir problem yaşayan Brezilyalı sağ beke ilk müdahale saha kenarında yapılsa da yıldız oyuncu oyuna devam edemedi.

Sedyeyle soyunma odasına götürülen Peres'in sakatlığı sonrasında Ahmetcan Kaplan oyuna girdi. Bu değişiklik sonrasında maça stoperde başlayan Dorukhan sağ beke geçti, Ahmetcan savunmanın ortasına yerleşti.

Alınan bilgilere göre; Bruno Peres'in aşil tendonunda problem olduğu yönünde. Deneyimli oyuncunun son durumu yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak.







