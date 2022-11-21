Trabzonspor haberi... Süper Lig 'e verilen milli arada 8 gün izin yapan Trabzonspor, çalışmalara başlıyor. Antalya'da 11 günlük kamp yapacak olan Bordo-mavililer, 29 Kasım'da Trabzon'a dönecek. Dünya Kupası’nda bulunan Larsen ve Gomez dışında tüm oyuncular, Belek’teki kampta yer alacak. Abdullah Avcı, Antalya’da 2 hazırlık maçı oynanmasını planlıyor.

Eren Elmalı’ya durmak yok!

Trabzonspor’un sezon başında Kasımpaşa’dan kadrosuna kattığı Eren Elmalı, şu ana kadarki periyotta tam 25 maç oynadı. Bordo-Mavili takımda lig, Avrupa ve Süper Kupa’da toplam 21 karşılaşmaya çıkan ve en çok forma giyen isim olan Eren, A Milli Takım ’da da Uluslar Ligi’ndeki Lüksemburg ve Faroe Adaları maçlarının ardından İskoçya ve Çekya ile yapılan hazırlık mücadelelerinde de görev yaptı.

Serkan Asan Ocak’ta dönecek

Bruno Peres’in ardından Trabzonspor’un bir diğer sağ beki Serkan Asan da ciddi sakatlık geçirirken, genç futbolcu ocak ayında sahalara dönecek. Geçtiğimiz sezonki Altay maçında dizinden sakatlanan Serkan, tedavisinin tamamlanmasının ardından bireysel çalışmalarını sürdürüyor. Başarılı futbolcunun ligin ikinci yarısında görev alabileceği öğrenildi. Bir diğer sakat isim Dorukhan ise sezonu kapatmıştı.

Sponsorlukta kritik viraj

Stat isim sponsorluğu konusunu henüz çözüme kavuşturamayan Trabzonspor Yönetimi, lig başlayana kadar resmi açıklamayı yapmak istiyor. Konuyla bizzat Başkan Ahmet Ağaoğlu ilgilenirken, özellikle uluslararası birkaç firmayla görüşmelerin sürdüğü öğrenildi. Bordo-Mavililer’in hedefi; senelik 3 milyon Euro’nun üzerinde bir rakama stat isim sponsorluğunu gerçekleştirmek.



