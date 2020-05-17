Yunan ekibi Girit'te kiralık olarak oynayan, bonservisi Hollanda temsilcisi Fortuna Sittard'da bulunan Lisandro Semedo, Fırtına'nın gündeminde yer alıyor. Ancak bu transfer hiç de kolay gözükmüyor. Başta Yunan ekibi Olympiakos'un da devrede olduğu belirtilirken, 24 yaşındaki futbolcunun peşinde birçok takımın olduğu kaydedildi. Sittard'dan yapılan açıklamada da Olympiakos'un ilgisi doğrulandı.Yeşil Burunlu kanat oyuncusu bu sezon 25 maçta 7 gol, 5 asistle oynadı.