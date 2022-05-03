UEFA dün akşam saatlerinde flaş bir açıklama yaptı. Avrupa futbolunun patronu, Ukrayna işgali sonrası ikinci bir karara kadar organizasyonlardan uzaklaştırdığı Rusya'yı, milli takımlar ve 2022-23 sezonu için kulüpler bazındaki turnuvalardan men etti. Bu karar, 2022-23 sezonu için UEFA Ülke Sıralaması’nda 13. Sırada yer alan Türkiye’nin, 12. Sıraya yükselmesini sağladı. Böylece Süper Lig ’de şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor , Şampiyonlar Ligi gruplarına katılım sürecine 3. ön eleme yerine Play-Off’tan katılacak; yani iki yerine tek ön elemeye çıkacak.

Play-Off'tan katılıyor...

Normalde Kupa 1'de ilk maçına 2-3 Ağustos rövanşına 9 Ağustos'ta çıkacak Bordo-Mavililer, Play-Off Turu'na katılacağı için karşısına çıkacak rakibiyle ilk karşılaşmasını 16-17 Ağustos, rövanşını 23-24 Ağustos'ta yapacak. Play-Offlar'ın kura çekimi 1 Ağustos'ta gerçekleşecek. UEFA ayrıca, Avrupa'dan men ettiği Rusya'nın, EURO 2028 ve EURO 2032 ev sahipliği başvurularını da geçersiz saydığını açıkladı.

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