Trabzonspor'da merakla beklenen stoper transferi için listenin en üstündeki isme ulaşıldı. Bordo-mavililer bir dönem İtalya'da Fiorentina forması da giyen 29 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Vitor Hugo için temaslara başladı. Hugo'yu ciddi bir satın alma opsiyonu ile kiralık olarak kadrosuna katmak isteyen bordo-mavililer, oyuncu ile yaptıkları görüşmelerde önemli mesafe kat etti. Trabzonspor'un Palmeiras kulübü ile de anlaşması halinde transferin kısa sürede sonuçlanabileceği belirtildi. (Sabah)