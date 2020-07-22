YAHYA KARABİNA - TAKA GAZETESİ SPOR MÜDÜRÜ

Trabzonspor’un 8’inci şampiyonluğuna tüm camia inanmıştı... Ekonomik ve kadro anlamında en başarılı sezonunu geçiren Trabzonspor’a adeta operasyon yapıldı. MHK ve hakemler, bu sezon Trabzonspor’u şampiyon yapmamak için ellerinden geleni yaptılar! Trabzonspor camiası, 1996, 2005, 2011’de bu operasyonlara şerbetliydi ancak kirli düzen istediğini şampiyon yapıyor... Yine milyonlarca Bordo-Mavili taraftarın hayalleri, umutları çalındı. Başkalarının çocukları mutlu olsun diye Trabzonsporlu çocukların mutluluklarıyla oynandı.

Şaibeli bir sezon

Oysa ki Trabzonspor’un tek derdi adil oyunla şampiyonluktu. Şaibeli sezonda Başakşehir adeta hakemlerle şampiyon yapıldı. İstanbul ekibinin aleyhine tek bir hakem hatası olmadı. Bu sezon Trabzonspor’un ise 13-14 maçta hakemler tarafından çalınan toplam puanı 29. Dile kolay... Düşünebiliyor musunuz, hakem VAR’a gidiyor, penaltı olması gereken pozisyon öncesi ofsayt uydurup tarihe geçiyor. Sözün bittiği yer. 2019-20 sezonu da şaibeli ve kara bir leke olarak kayıtlara düşmüştür!

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NİHAT ERENCE - KARADENİZ GAZETESİ SPOR KOORDİNATÖRÜ

Pandeminin hemen sonrası... Lig maçlarının yeniden başladığı günler... Aradığında nefes nefeseydi, “Dikkatli olun sizi dilim dilim doğrayacaklar. Hakemlere talimat gitti. Bundan sonra Trabzonspor kaybeder, Başakşehir kazanır. Sakın bunları bir komplo teorisi olarak görme. Yaşadığınızda, benim haklılığımı daha iyi anlayacaksınız” dedi. Arayan kişi bir dönemin MHK’sinde çok önemli görevler yapmış birisi idi. Bunları söylerken daha da iddialı konuştu: “İkinciliğiniz hayırlı olsun. Başakşehir bu sezonun şampiyonu olacak.” Söyledikleri çıktı. Yeni hoca çok önemli Trabzonspor, çoğu hakemlerin, bir kısmı da (özellikle son haftalarda) kendi hatalarıyla şampiyonluğu elleriyle Başakşehir’e verdi. ‘Ben yemedim, buyur sen ye’ dedi. Peki, tek suçlu hakemler miydi? Değil elbet, yolun yarısında, ‘Dere geçerken at değiştiren’ yönetim, kendisine belki de hayatı boyunca gelmeyecek bir fırsat sunulan ancak bunu ellerinin tersiyle iten Hüseyin Çimşir ve son haftalarda adı büyük, futbolu küçük, ‘usta’ dediğimiz oyuncular. Dahası var... Ancak suçlu aramak yerine, bundan sonra yapılması gereken, bu kadroyu bozmadan, hatta eksik olan yerlere akılcı takviyelerle devam etmek. Elbette, Trabzon’u bilen, buranın dilinden iyi anlayan yeni bir teknik direktörle.