Trabzonspor’un Nijeryalı futbolcusu Ogenyi Onazi, sakatlığıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Aralık ayının son haftasına girerken Rizespor maçında sakatlanan futbolcu sahayı sedyeyle terk etmiş, aşil tendonundan geçirdiği sakatlık nedeniyle operasyon geçirmişti.

Nijerya basınında konuşmaları bulunan deneyimli oyuncu, “Trabzonspor’da sezonu kapattığım söyleniyor. Ancak sezon bitmeden geri döneceğim ve Afrika Uluslar Kupası öncesinde maçlarda forma giyebileceğime güvenebilirsiniz. Benim için çok kötü bir durumdu. Bu şekilde iyileşiyor olduğum için Tanrıya şükürler olsun” diye konuştu.

Futbolcunun iyileşme sürencinin iyi gittiği, önümüzdeki haftalarda yürüme egzersizlerine başlayacağı belirtildi. İyileşme sürecinin hızlı gitmesini uman futbolcu erken dönmeyi arzu ederken, sezonun ikinci yarısında kötü sonuçlar alan Trabzonspor orta sahası da, futbolcunun dönüşüyle tekrar güç kazanacak. (Skorer)