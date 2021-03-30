Lige verilen milli arada ülkesine giden Nwakaeme, ekstra izin olduğu için geçtiğimiz haftaki idmanlarda yer almamıştı. Nijeryalı futbolcu, dün antrenmana çıktı. Önce düz koşu yapan 31 yaşındaki futbolcu, sonrasında hafif tempoda çalıştı. Ailesiyle özlem giderip, moral olarak toparlanan Nwakaeme’nin Sivasspor mücadelesinde eski günlerine dönüş yapması bekleniyor. Ligde çıktığı son 6 maçta rakip fileleri havalandıramayan tecrübeli oyuncu, son olarak 24. haftadaki 2-0’lık Malatyaspor karşılaşmasında gol atmıştı. Teknik direktör Abdullah Avcı, hafta boyunca Nwakaeme’yi özel şekilde Sivas deplasmanına hazırlayacak.

Djaniny kart cezalısı

Öte yandan Yeşil Burun Adası Milli Takımı’na giden ancak ailevi nedenlerden dolayı kadrodan çıkartılan Djaniny Semedo’nun bugün şehirde olması bekleniyor. Eşi hamile olan başarılı forvet, en geç yarın çalışmalara başlayacak. Djaniny, sarı kart cezalısı olduğu için Sivasspor maçında oynayamayacak.



