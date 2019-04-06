Mhemet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcular iki grup halinde çalıştı. Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda, Antalyaspor maçında forma giyen futbolcular rejenerasyon, diğerleri ise telafi antrenmanı gerçekleştirdi. Sakatlığı bulunan ve tedavisi devam eden Onazi antrenmanda yer almazken, Ekuban, Kamil Ahmet ve Sosa’nın ise salonda çalıştığı belirtildi.

NOVAK SAHA ÇALIŞMALARINA BAŞLADI

Bu arada bordo-mavili takımda sakatlığı nedeniyle Antalyaspor karşılaşmasında forma giyemeyen sol bek oyuncusu Filip Novak, bugün takımdan ayrı sahada bireysel çalışmalara başladı.

Yarını izinli olarak geçirecek olan Trabzonspor, 8 Nisan pazartesi günü yapacağı antrenmanla Bursaspor maçı hazırlarına devam edecek.

DHA



