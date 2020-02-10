Trabzonspor'a müthiş karşılama

Süper Lig'de Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup eden Trabzonspor, şehre dönüşünde olumsuz hava şartlarına rağmen büyük bir coşkuyla karşılandı.

10 Şubat 2020, Pazartesi 06:58 Son Güncelleme:
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Trabzonspor'a müthiş karşılama

Gençlerbirliği engelini 2-0’la geçen Trabzonspor, hava şartlarının olumsuz olması nedeniyle Trabzon’a uçakla dönememiş, kara yolunu tercih etmişti. Bordo-Mavili kafile sabah saatlerinde kente ulaştı.

Samsun’da mola veren Fırtına’ya bir grup taraftar destek verirken Trabzon’da da Bordo-Mavili futbolseverler takım otobüsünü meşaleler ve tezahüratlarla karşıladı.

Kar yağışı ve soğuk havaya rağmen şehir girişinde takımı bekleyen taraftarlar, futbolcularla beraber galibiyeti kutladı, ortaya renkli görüntüler çıktı.

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