Transferin bitmesine 5 gün kala Trabzonspor’da sıcak saatler yaşanıyor. Sadece stopere değil, forvete de takviye yapmak isteyen Bordo-Mavililer’in uğraş verdiği oyuncu Landry Dimata... Belçika basını, Trabzonspor’un bu transferde çok istekli olduğunu ve Anderlecht ile anlaşmaya vardığını yazdı. 3 milyon Euro civarı bir bonservis bedelini taksitler halinde ödemeye hazır olan Bordo-Mavililer, oyuncuyu ikna etmeye çalışıyor.

Sakatlık sorunu kalmadı

Geçen sezon Wolfsburg’dan Anderlecht’e 5 milyon Euro’ya giden Dimata, yaşadığı ciddi sakatlık nedeniyle sezonu kaçırdı. 1.85 boyundaki ve 23 yaşındaki yıldız, bu sezon ise ligde 6 maça çıkarken, 2 kez rakip fileleri havalandırdı. Sakatlığını tamamen atlatan ve kamp dönemi de geçiren Kongo asıllı Belçikalı futbolcu ile temaslar sürüyor. Trabzonspor, maddi konularda Dimata ve menaceriyle uzlaşmaya varırsa, bu transfer kısa zamanda sonuçlanacak. Böylelikle Leipzig’e satılan Sörloth’un boşluğu iki forvetle (Afobe-Dimata) doldurulmuş olacak.