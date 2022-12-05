Sezonun ilk bölümünde dalgalı bir performans gösteren Trabzonspor , Dünya Kupası arasında sıkı çalışıyor. Antalya'da kamp yapan Bordo-Mavililer tüm çalışmalarını zirve üzerine yapıyor. İlk hazırlık maçında ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City'le yapan Fırtına sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı.

'Farklı takım olacağız'

Abdullah Avcı daha önce yaptığı açıklamalarda “Lige geri döndüğümüzde çok daha farklı bir takım olacağız” mesajı verirken, bu sözlerinin altını da dolduruyor. Zorlu maçta özellikle ilk yarıda müthiş bir performans gösteren Fırtına, zaman zaman rakibini yarı sahadan çıkarmadı. Ön alanda etkili baskı yapan ve temaslı oyundan kaçınmayan Trabzonspor’da, Avcı da kenardan sürekli olarak ‘Pres’ vurgusu yaptı ve öğrencilerini ateşledi.

Çalışmalara başladılar

Son şampiyon kamp döneminde umut verirken, eksikler de takıma katılmaya başladı. Sezon başında uzun süreli sakatlığı nedeniyle lisansı çıkarılmayan Bruno Peres dönerken, kolu kırılan Edin Visca da takımla çalışmalara katılıyor ve idmanlarda etkili bir görüntü ortaya koyuyor.

Ameliyatı başarılı geçti

Trabzonspor'a bir müjdeli haber daha geldi... 5. haftadaki Ümraniye karşılaşmasında sakatlanan ve sol diz ön çapraz bağ yaralanması ve dış menisküs yırtığı teşhisi konulan Dorukhan Toköz başarılı bir ameliyat geçirmişti.

Hızlı döndü

İlk etapta yıldız oyuncunun sezonu kapattığına dair bilgiler yer alsa da Dorukhan beklenilenin aksine çok erken döndü. Yaklaşık 1 ay evvel bireysel idmanlarına başlayan tecrübeli futbolcu bugün de yeşil sahalara geri döndü.

Trabzonspor resmi hesabı; 'Bakın kim geldi' notuyla Dorukhan'ın idmandan bir fotoğrafını paylaştı.

İşte o paylaşım:

Eksiklerini kapatmak adına Dünya Kupası arasını fırsat bilen milli oyuncu en kısa sürede yüzde 100'üne ulaşarak yeniden Fırtına'nın vazgeçilmez isimlerinden biri olmayı hedefliyor.