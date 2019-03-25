Trabzonspor’un yıldız isimleri Joao Pereira ve Abdülkadir Ömür’den müjdeli haber... Ligin ikinci yarısının ilk maçında oynanan Başakşehir karşılaşmasında sol ayak tarak kemiği kırılan Pereira, tam 8 haftadır forma giyemiyordu.

Tedavisi tamamlanan Portekizli oyuncu, birkaç haftadır ise salonda çalışıyordu. Milli ara ile birlikte düz koşulara başlayan 35 yaşındaki futbolcunun, ligin 27. haftasında oynanacak Antalya maçında forma giymesi bekleniyor.

Almanya’ya gitmişti

Sezonun ikinci yarısı itibarıyla sağ ayak topuğundaki ağrıların artması nedeniyle performansında düşüş yaşayan Abdülkadir Ömür tedavisi için Almanya’nın yolunu tutmuştu. 4 haftadır formasından uzak kalan 19 yaşındaki yıldız da saha çalışmalarına başladı.

Genç oyuncunun da 5 Nisan Cuma günü oynanacak Antalya karşılaşmasında görev yapması bekleniyor. Kadro rotasyonunda sıkıntı yaşayan Trabzonspor’da iki oyuncudan gelen müjdeli haber teknik heyeti biraz da olsa rahatlattı.