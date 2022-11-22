Geride bıraktığımız sezonun devre arasında Medipol Başakşehir'den 4.3 milyon Euro bonservisle transfer edilen, o dönem Trabzonspor 'un 'şampiyonluk hamlesi' olarak lanse edilen Edin Visca, 11 yıllık Başakşehir macerası sonrasında Fırtına'da da istikrarına devam etmişti. Bordo-Mavililer ile yarım sezonda çıktığı 21 maçta 6 gol, 5 asistle oynayan ve kritik maçlardaki skor katkısıyla Karadeniz devinin şampiyonluğunda büyük rol oynayan Boşnak oyuncu yeni sezona ise şanssız başladı.

İki maçta 3 asist...

Sivasspor'la oynanan ve 4-0 kazanılan Süper Kupa maçında 2 asist yapan 32 yaşındaki oyuncu, ligin ilk haftasındaki İstanbulspor mücadelesinde de 1 gol pasıyla 3 puanda önemli rol oynamıştı. 2 maçta 3 gole direkt katkı sağlayarak fırtına gibi sezona giren Visca ligin ikinci haftasında Hatayspor'la oynanan mücadelede kolunu kırdı.

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Morali çok iyi

O günden bu yana formasından uzak kalan tecrübeli oyuncu geçtiğimiz aylarda önce alçısını atmış ve bireysel çalışmalara başlamıştı. Kısa bir süre sonra belli bölümlerde takımla çalışan Edin Visca bugün de atelini attı. Yaklaşık 1 aydır kolunda atelle idmanlara çıkan yıldız oyuncu bugünkü salon idmanında atelsiz çalıştı. Morali iyi olduğu gözlemlenen başarılı oyuncu, Dünya Kupası arasını fırsat bilerek eksiklerini kapatmayı ve lige yüzde 100 hazır bir şekilde girmeyi hedefliyor.

Hazırlık maçlarında oynayacak

Milli arayı Antalya'da kamp yaparak geçirecek olan Trabzonspor'un bu süreçte en az iki de hazırlık maçı düzenlemesi planlanıyor. Visca'nın da bu karşılaşmada süre bularak maç eksiğini üzerinden atması ve ara dönüşünde Süper Lig'de oynanacak Fenerbahçe karşılaşmasında kadroda yer alması bekleniyor.



