Bordo-Mavililer’e müjde... Başkanlık koltuğuna oturduğu günden bu yana borçları kapatmak adına yoğun mesai harcayan Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun çalışmaları sonuç verdi. Maddi anlamda sıkıntılı günler geçiren Trabzonspor, mevcut finansal borçlarını dört bankadan oluşan konsorsiyum ile yapılandırdığını açıkladı.

KAP’a bildirildi

Bordo-Mavililer’in resmi sitesinden yapılan açıklamada, “Şirketimiz, Aktif Bank, Halkbank, Denizbank ve Ziraat Bankası’nda oluşan konsorsiyum ile mevcut finansal borçlarımızı 2 yılı anapara ödemesiz olmak üzere 5 yıl vade ile yapılandırmıştır. Hem kulübümüz hem de Türk futbolu için hayırlı olmasını dileriz” denildi. Karadeniz devi, bu gelişmeyi Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) da bildirdi.