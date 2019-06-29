Trabzonspor'a müjde
Mali anlamda sıkıntılı günler geçiren Bordo-Mavililer, 4 bankadan oluşan konsorsiyum ile mevcut finansal borçlarını yapılandırdı. Resmi siteden yapılan açıklamada, “Mevcut finansal borçlarımız 2 yılı anapara ödemesiz olmak üzere 5 yıl vade ile yapılandırılmıştır” denildi.
Bordo-Mavililer’e müjde... Başkanlık koltuğuna oturduğu günden bu yana borçları kapatmak adına yoğun mesai harcayan Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun çalışmaları sonuç verdi. Maddi anlamda sıkıntılı günler geçiren Trabzonspor, mevcut finansal borçlarını dört bankadan oluşan konsorsiyum ile yapılandırdığını açıkladı.
KAP’a bildirildi
Bordo-Mavililer’in resmi sitesinden yapılan açıklamada, “Şirketimiz, Aktif Bank, Halkbank, Denizbank ve Ziraat Bankası’nda oluşan konsorsiyum ile mevcut finansal borçlarımızı 2 yılı anapara ödemesiz olmak üzere 5 yıl vade ile yapılandırmıştır. Hem kulübümüz hem de Türk futbolu için hayırlı olmasını dileriz” denildi. Karadeniz devi, bu gelişmeyi Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) da bildirdi.