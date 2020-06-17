Ligde şampiyonluğa koşan Trabzonspor geçtiğimiz haftalarda UEFA'dan gelen şok haberle sarsılmıştı.

UEFA, 2019 mali tablosunda tutarsızlıklar olduğu gerekçesiyle Karadeniz ekibini bir yıl Avrupa Kupaları'ndan men etmişti. Fırtına ise bu kararı CAS'a taşıyacaklarını belirtmişti. CAS için geniş ve kuvvetli bir rapor hazırlayan Bordo-Mavili yönetim, eski başkan Muharrem Usta'yla da geçmiş alacakları konusunda anlaşmaya vardı. Usta, geçmişe dönük alacaklarının 38 milyon 438 bin 477 TL'lik kısmını kulübe bağışladı, Ağaoğlu ve ekibi de Usta'ya açtıkları davadan feragât etti. yürütmenin durdurulması istendi CAS savunmasını güçlendirecek gerekli olan belgeleri Usta'dan alan Ağaoğlu ve kurmayları, dün de men kararının iptali için CAS’a resmi itirazda bulunulduğunu açıkladı. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada , "UEFA'nın, 03.06.2020 tarihinde tarafımıza tebliğ ettiği kararı için, İsviçre'deki Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) nezdinde gerekli itirazlarımız yasal süresi içerisinde yapılmış olup, itirazlarımızın yanı sıra, yargılama sonuçlanıncaya kadar yürütmenin de durdurulması talebinde bulunulmuştur" denildi. Yönetim bu savunmanın ardından cezanın kalkacağına inanıyor.

Usta: Şimdi tek bir hedef var

Bu gelişmelerin ardından Muharrem Usta'nın da paylaşımı gecikmedi. Eski Başkan Usta, kişisel sosyal medya hesabından, "Bu bağış; Trabzonspor’un şampiyonluk yarışında yara almaması... milyonlarca taraftarının mutlu olması... UEFA’nın bir senelik engelininin aşılması ve bu büyük markayı bırakanların anısına yapılmıştır. Şimdi tek bir hedef var! 8. şampiyonluk" ifadelerini kullandı.