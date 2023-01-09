Süper Lig'in 18. haftası Trabzonspor için fırsat zamanıydı... Zirvedeki rakipleri Fenerbahçe ile Galatasaray 'ın kapıştığı, üst sıralardaki Başakşehir ile Adana Demirspor'un karşılaştığı haftada Bordo-Mavililer de Alanyaspor'la kozlarını paylaşıyor. En son 8. haftada Yukatel Kayserispor karşısında 2-1 galip geldikten sonra son 3 dış saha maçında 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak 3 puan elde edemeyen Karadeniz ekibi, dış sahada 100 gün sonra kazanmayı hedefliyor.

Soyunma odasına 3-0'la gittiler

Ancak ilk yarı Fırtına'nın hiç de istediği gibi geçmedi, Trabzonspor büyük bir şok yaşadı. 14'te Efecan Karaca, 36 ve 45+7'de Ahmed Hassan'ın golleriyle Turuncu-Yeşillliler soyunma odasına 3-0 önde gitti.





Başakşehir maçında yok

Karadeniz temsilcisi büyük bir moralsizle içeri girerken bir de yıldız oyuncusunu kaybetti. Bordo-Mavili ekipte mücadeleye Marc Bartra ile Vitor Hugo ceza sınırında çıkmıştı. 36. dakikada Hugo, Umut Güneş'e yaptığı faul sonrasında sarı kart gördü. Böylece Brezilyalı stoper cezalı duruma düştü. Tecrübeli oyuncu önümüzdeki hafta oynanacak Medipol Başakşehir maçında görev yapamayacak.

Bartra döndü ama...

Karagümrük maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle Giresunspor karşılaşmasında forma giyemeyen Marc Bartra ise kadroya döndü ancak Abdullah Avcı 11'de, Karadeniz derbisinde başarılı bir performans ortaya koyan orta saha oyuncusu Gbamin'i tercih etti. Bartra ise mücadeleye kulübede başladı.



