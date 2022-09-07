UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Ferencvaros ile kozlarını paylaşacak olan Trabzonspor 'da teknik direktör Abdullah Avcı ile Yunan yıldız Anastosias Bakasetas basın toplantısı düzenledi. Avcı basın toplantısına kötü bir haberle başladı.

Tecrübeli hoca, Süper Lig'in 5. haftasının açılış maçında oynadıkları ve 1-0 kazandıkları Ümraniyespor karşılaşmasında sakatlanan Dorukhan Toköz'ün sezonu kapattığını duyurdu.

26 yaşındaki futbolcunun ön çapraz bağları kopmuş ve geçtiğimiz günlerde ameliyat olmuştu.

227 gün oynayamamıştı

Hatırlanacağı üzere milli oyuncu, Beşiktaş forması giydiği dönemde de 6 Ekim 2019'da Alanyaspor 'la oynanan maçta yine dizinden sakatlanmoş ve kıkırdağında kopma meydana geldiği için 227 gün sahalardan uzak kalmıştı.





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