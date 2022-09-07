Trabzonspor'a kötü haber: Dorukhan Toköz sezonu kapattı!
Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor'un Ümraniyespor'la oynadığı ve 1-0 kazandığı maçta ön çapraz bağlarından sakatlanan Dorukhan Toköz'den kötü haber geldi. Bordo-Mavililer'in teknik direktörü Abdullah Avcı, milli oyuncunun sezonu kapattığını açıkladı.
UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Ferencvaros ile kozlarını paylaşacak olan Trabzonspor 'da teknik direktör Abdullah Avcı ile Yunan yıldız Anastosias Bakasetas basın toplantısı düzenledi. Avcı basın toplantısına kötü bir haberle başladı.
Tecrübeli hoca, Süper Lig'in 5. haftasının açılış maçında oynadıkları ve 1-0 kazandıkları Ümraniyespor karşılaşmasında sakatlanan Dorukhan Toköz'ün sezonu kapattığını duyurdu.
26 yaşındaki futbolcunun ön çapraz bağları kopmuş ve geçtiğimiz günlerde ameliyat olmuştu.
227 gün oynayamamıştı
Hatırlanacağı üzere milli oyuncu, Beşiktaş forması giydiği dönemde de 6 Ekim 2019'da Alanyaspor 'la oynanan maçta yine dizinden sakatlanmoş ve kıkırdağında kopma meydana geldiği için 227 gün sahalardan uzak kalmıştı.