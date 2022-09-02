Spor Toto Süper Lig 'in 5. haftasının açılış maçında Ümraniyespor, Trabzonspor 'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısından gol sesi çıkmazken, ilk 45'in son saniyelerinde üzücü bir an yaşandı.

Bordo-Mavililer'in milli oyuncusu Dorukhan Toköz ters düştü ve acılar içinde yerde kaldı. Tecrübeli oyuncunun yanına giden ilk isimler takım arkadaşları Muhammet Taha Tepe ve Abdülkadir Ömür olurken, iki isim de Dorukhan'ın durumunu görünce kenara değişiklik işareti yaptı.

Hemen yedek kulübesinde Stryger Larsen hazırlanırken, 26 yaşındaki oyuncu da sedyeyle kenara geldi. Mücadelenin hakemi Arda Kardeşler de ilk yarıdaki son düdüğü çaldı.

Dorukhan'ın son durumu yapılacak detaylı kontrollerin ardından belli olacak.







