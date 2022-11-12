Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasının açılış maçında Ümraniyespor'a konuk olan Trabzonspor 'da Dorukhan Toköz ilk yarının bitmesine az bir süre kala sakatlandı.

Bordo-Mavililer'in milli oyuncusu Dorukhan Toköz ters düştü ve acılar içinde yerde kaldı. Tecrübeli oyuncunun yanına giden ilk isimler takım arkadaşları Muhammet Taha Tepe ve Abdülkadir Ömür olurken, iki isim de Dorukhan'ın durumunu görünce kenara değişiklik işareti yaptı. Tecrübeli futbolcu sedye ile oyundan çıkarken acı çektiği her halinden belli oluyordu.





TRABZONSPOR AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Trabzonspor, Dorukhan Toköz'ün sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. İşte Bordo-Mavililer'den yapılan o açıklama:

"A takımımızın Ümraniyespor ile oynadığı müsabaka esnasında sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Dorukhan Toköz’ün yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol diz ön çapraz bağında yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavi süreciyle ilgili bilgilendirme ilerleyen günlerde kamuoyu ile paylaşılacaktır."

227 GÜN OYNANAMIŞTI

Dorukhan, Beşiktaş forması giydiği dönemde 6 Ekim 2019'da Alanyaspor ile oynanan maçta yine dizinden bir sakatlık yaşamıştı. Yıldız futbolcu, kıkırdağında kopma meydana gelmesi nedeniyle ameliyat olmuş ve 227 gün sahalardan uzak kalmıştı.





BİR KÖTÜ HABER DAHA GELDİ

Trabzonspor’da sezon başında sakatlanan Dorukhan Toköz’den bordo - mavilileri hüsrana uğratan bir haber geldi. Trabzonspor 'da sol diz ön çapraz bağ sakatlığı geçiren Dorukhan Toköz, tedavi sürecinin hızlı ilerlemesine rağmen beklenmedik bir olayla karşılaştı. Bordo Mavililerin yıldız oyuncusunun ameliyat edildiği sol dizi enfeksiyon kaptı.

TEDAVİ SÜRECİ UZADI

Yeniden bıçak altına yatan Dorukhan Toköz’ün, enfeksiyon kapan yeri temizlendi ve oyuncunun dönüş süresi yaklaşık 1.5 ay daha uzadı.

Hatırlanacağı üzere Bordo - Mavililerde daha önce Serkan Asan da aynı sorunu yaşamış ve tekrar bıçak altına yatmıştı.



