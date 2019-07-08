Trabzonspor genç oyunculara yatırımını sürdürüyor. Biri Bosna Hersekli 7 gence imza attıran bordo mavililer, Schalke 04 altyapısında yetişen, o dönem "Geleceğin yıldızı" olarak gösterilen ancak özel hayatı nedeniyle zaman zaman eleştirilere maruz kalan Donis Avdijaj'la anlaştı.

Kosovalı oyuncu bugün Trabzon'a gelecek ve 3 yıllık sözleşme imzalayacak. Bonservisi elinde bulunan Avdijaj'a yıllık 250 bin Euro ödeme yapılacak.

Geçtiğimiz sezon Williem formasıyla 18 maçta 8 gol, 6 asistlik performans sergileyen 22 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi disiplinsiz hareketleri nedeniyle mart ayında feshedilmişti.

Kaynak: Sabah