Trabzonspor'a Kosovalı kanat: Donis Avdijaj!
Trabzonspor, Bundesliga ekibi Schalke 04'ün altyapısından yetişen ve yüksek potansiyeline karşın özel hayatı nedeniyle eleştirilen Kosovalı kanat oyuncusu Donis Avdijaj ile anlaşmaya vardı. Son olarak Hollanda ekibi Willem II forması giyen Avdijaj bugün Trabzon'a gelecek ve 3 yıllık sözleşme imzalayacak.
Trabzonspor genç oyunculara yatırımını sürdürüyor. Biri Bosna Hersekli 7 gence imza attıran bordo mavililer, Schalke 04 altyapısında yetişen, o dönem "Geleceğin yıldızı" olarak gösterilen ancak özel hayatı nedeniyle zaman zaman eleştirilere maruz kalan Donis Avdijaj'la anlaştı.
Kosovalı oyuncu bugün Trabzon'a gelecek ve 3 yıllık sözleşme imzalayacak. Bonservisi elinde bulunan Avdijaj'a yıllık 250 bin Euro ödeme yapılacak.
Geçtiğimiz sezon Williem formasıyla 18 maçta 8 gol, 6 asistlik performans sergileyen 22 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi disiplinsiz hareketleri nedeniyle mart ayında feshedilmişti.
Kaynak: Sabah