Sosa ve Novak sözleşmelerini uzatmak için yapılacak görüşme önerisini kabul ederken iki futbolcu için teklifin en üst seviyede olacağı belirtildi. Pereira ise henüz yanıt vermedi.

Başkan Yardımcısı Önder Bülbüloğlu ise takımın ligde aldığı sonuçlarla ve pazar günü oynayacakları Beşiktaş maçıyla ilgili olarak "Evimizdeki maçı kazanıp hem moralleri düzeltmek hem de güven tazelemek, takıma güven kazandırmak istiyoruz. Bu maçlarda Trabzonspor'un farklı oynadığı kesin. Bunun için geçmişi unutalım, bu maça odaklanalım" şeklinde konuştu.

SAKATLAR İÇİN OLAĞANÜSTÜ ZİRVE

Trabzonspor Sağlık Kurulu, son dönemde yaşanan sakatlıkların fazlalığı ve mevcut sakat oyuncuların şu anki durumlarını gözden geçirmek için bugün toplanacak. Sağlık Kurulu Başkanı Dr. Yaşar Kibar Güven'in de yer alacağı olağanüstü toplantıda, bundan sonraki süreçte izlenecek yol haritası masaya yatırılacak.

Daniel Sturridge, Caleb Ekuban, Yusuf Sarı ve Fernandes'in iyileşme sürecinde olan sakatlıklarının yanı sıra Almanya'da geçirdiği operasyon sonrası yarın Türkiye'ye dönecek olan Abdülkadir Ömür'ün durumu da toplantıda değerlendirilecek. (Sabah)