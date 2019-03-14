Trabzonspor'un son Akhisar karşılaşmasında sahanın en iyilerinden biri olan Jose Sosa, ağrıları nedeniyle 3 gündür takımdan ayrı çalışıyordu.

Dün yapılan kontroller sonucu Sosa’dan iyi haber geldi. Takımın maestrosu, bugün yapılacak antrenmanda takımla birlikte sahada olacak.

Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür gibi kilit isimlerin yokluğunda Sosa’nın mutlaka yetiştirilmesini isteyen teknik direktör Ünal Karaman’ın da gelen haberle yüzü güldü.

Son anda bir sürpriz yaşanmazsa, cumartesi günkü zorlu Erzurum deplasmanında Jose Sosa 11’deki yerini alacak.

Kendisine verilen şansı çok iyi değerlendiren Abdulkadir Parmak’ın Sosa ile beraber maça başlaması beklenirken, Akhisar mücadelesinde sonradan oyuna girip takıma hareket getiren Olcay da 11’i zorluyor.