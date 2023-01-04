Trabzonspor , yarın sahasında oynayacağı Giresunspor maçının hazırlıklarına devam etti. Gribal enfeksiyonu atlatan Naci Ünüvar dün çalışmada yer alırken, izni sona eren Hamsik de takıma dahil oldu.









Bu arada Hüseyin Türkmen'in ise aşil tendonunda zorlamaya bağlı ağrı meydana geldiği ve 10 gün süreyle sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

TERAPİ İŞE YARADI

Bu arada 4-1'lik Fatih Karagümrük mağlubiyeti sonrası morallerin bozulduğu Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'nın terapileri işe yaradı. Dünkü antrenmanda oyuncuların oldukça neşeli olduğu gözlendi.

YUSUF YAZICI BU KEZ TARİH YAZAMADI

Trabzonspor'da 2019-2020 sezonu öncesinde 16.5 milyon Euro'luk rekor bonservis ücretiyle Fransa'nın Lille takımına transfer olan Yusuf Yazıcı, bu sezon kiralık olarak döndüğü bordo-mavili takımda bekleneni veremedi. Karadeniz ekibindeki ikinci döneminde lig ve Avrupa'da 9 maçta toplam 321 dakika süre alabilen tecrübeli orta saha, gol veya asist katkısı yapamadı.

Trabzonspor'da sakatlık yaşayan ve cezalı duruma düşen, son maçlarda da teknik direktör Abdullah Avcı tarafından kadroda tercih edilmeyen 25 yaşındaki 10 numara, formsuzluğu nedeniyle de eleştirilerin hedefinde. Trabzonspor'daki ilk döneminde toplam 100 resmi karşılaşmaya çıkan Yusuf Yazıcı, 7 bin 498 dakika forma giyerken, 22 gol atmayı başarmıştı. (Sabah Spor)