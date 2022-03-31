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Trabzonspor’a Hamsik müjdesi

Spor Toto Süper Lig’in lideri Trabzonspor, 31’inci haftada oynayacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü. 2 ayı aşkın süredir sakatlık problemi yaşayan yıldız oyuncu Marek Hamsik de katıldığı antrenmanda temposunu arttırdı.

31 Mart 2022, Perşembe 11:02 Son Güncelleme:
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Trabzonspor’a Hamsik müjdesi

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde hazırlıklarını sürdüren bordo mavili oyuncular, dinamik ısınma ve pas çalışmasının ardından 5’e 2 çalışmaları gerçekleştirildi. Geniş alan oyunları ile devam eden antrenman, çift kale maç ile son buldu. Antrenmanda tedavi sürecindeki Marek Hamsik de yer aldı. 2 ayı aşkın süredir sakatlık problemi yaşayan Slovak yıldız, Beşiktaş karşılaşmasında kadroda olmaya hazırlanıyor. Milli arada Trabzon’dan hiç ayrılmayıp, aralıksız çalışmalarını sürdüren tecrübeli futbolcu, antrenman temposunu da artırdı. Hamsik’in pazar günü kadroda olma ihtimali yüksek olduğu belirtildi. 

DHA

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