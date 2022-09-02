Spor Toto Süper Lig 'in 5. haftasının açılış maçında Ümraniyespor, Trabzonspor 'u konuk etti. Zorlu mücadeleyi Bordo-Mavililer 1-0 kazandı. Fırtına'ya iki maçlık hasretin ardından galibiyeti getiren tek golü Trezeguet kaydetti.

Mısırlı yıldız maçın ardından mücadeleyi de değerlendirdi. Attığı golle galibiyet geldiği için çok mutlu olduğunu dile getiren tecrübeli kanat oyuncusu, "3 puan için hamdolsun. Golden daha önemlisi takımın kazanmasıydı. Gol atmak önemli, gol atacağımı da zaten biliyordum. Ancak takımın başarısı benim için daha önemli. Şampiyon bir takıma geldiğimin, büyük bir takıma geldiğimin farkındayım. Takım için oynamaya çalışan bir oyuncuyum. Daha iyi olacağız" dedi.



