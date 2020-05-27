Ünlü Fransız futbol sitesi Foot Mercato, Trabzonspor'un röntgenini çekti, okuyucularına Bordo-Mavililer'den övgü dolu sözlerle bahsetti... Son dönemde hem ekonomik hem de sportif anlamda başarılı işler çıkartan Karadeniz devi, Türkiye'de parmakla gösterilen bir kulüp olurken, emeklerinin karşılığını Avrupa'da da görmeye başladı. Avrupa basınında geçmiş yıllarda çıkan olaylar ya da futbolcularıyla FIFA'lık olmasıyla gündeme gelen Fırtına şimdi ise başarı öyküsüyle dikkatleri çekiyor. İşte özetle Foot Mercato'nun, Trabzonspor incelemesi..

1-) Türk kulüpleri genelde düşüşte olan eski yıldızları ya da kariyerlerinin son imzalarını atan oyuncuları kadrosuna katıyordu. Ancak Trabzonspor bu alışkanlığı bozmaya karar verdi. Alt yapı önemini artırdı, gelecek vadeden oyuncuları kadrosuna kattı ve yeteneklerini Avrupa'ya satmaya başladı.

2-) Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Avrupa zihniyetine sahip. Amacı gençlerle başarıya ulaşmak ve Trabzon'u ultra modern bir eğitim merkezi haline getirmek. Bu doğrultuda da gençleri satarak, güçlü sermaye kazanımı elde etmeyi hedefliyor.

3-) Yusuf Yazıcı 17.5 milyon Euro'ya Lille'e transfer oldu. Neredeyse onu Abdülkadir Ömür geçiyordu ancak Monaco'nun 22 milyon Euro'luk sağlam teklifi Nice'in de oyuncuya ilgisinin bulunması nedeniyle kabul edilmedi. Uğurcan için de Liverpool, Tottenham ve Sevilla 20 milyon Euro'luk teklifle yarış halinde. Sörloth için ise Lyon, Monaco, Napoli, Milan ve Bayern Münih gibi takımlar servet harcamaya hazır.

4-) Maliyetli oyuncuların ayrılması ve futbolcu satışları sonrasında kulübün borcu önemli düzeyde azaldı. Ekonomik anlamda düzlüğe çıkıldı ve şu anda dahi maaş gecikmesi yaşanmıyor. Türkiye'de nadir olan bir durum bu. Mali açıdan sağlıklı bir kulüp.

5-) Tüm bunların yanı sıra Jose Sosa gibi bir şefe sahipler. Üstelik 41 bin kişilik modern bir stadyumları da var. Artı olarak sürekli artan aktif oyuncu üssü ve olası bir çifte şampiyonluk Trabzonspor'a rahat bir gelecek hayal ettirebiliyor.