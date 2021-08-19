Yeni sezon forma satışlarını artırmak adına kampanya başlatıldı. TS Club'lardan sorumlu yönetici Yalçın Orhan'ın 661 forma alarak başlattığı kampanya sebebiyle 1 saatte 9 bin 344 forma satıldı.

En büyük destek 6161 formayla Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan'dan gelirken, kulübün 1 saatte 2 milyon 800 bin TL gelir eldeettiği kaydedildi. Sezon sonuna kadar 300 bin forma satmayı hedefleyen yönetimin 50 bin bandını geçtiği de ifade edildi.