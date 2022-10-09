Süper Lig 'in 5. haftasında oynanan Ümraniyespor maçında sakatlanan, yapılan kontroller sonucunda menisküs yırtığı ile çapraz bağ yırtığı tespit edilen Dorukhan Toköz'den iyi haber geldi...

Sezonu kapattığı açıklanan 26 yaşındaki futbolcu, tesiste bireysel olarak çalışırken fotoğraf paylaştı.

Yaşanan bu gelişmeler doğrultusunda Dorukhan'ın beklenenden kısa bir süre içerisinde takıma geri döneceği öğrenildi.

İşte o fotoğraf:

Sezon başında umutlu konuşmuştu

Dorukhan sezon başındaki Slovenya kampında umutlu ve iddialı konuşmuştu. Milli oyuncu, "Gerçekten çok zor bir sezon bizi bekliyor. Biz olsak da olmasak da Trabzonspor şampiyonluğa oynamak zorunda. Bu camianın içinde bu var. O yüzden biz yine şampiyonluğa oynamak istiyoruz. Yine şampiyon olmak istiyoruz" demişti.