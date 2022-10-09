Trabzonspor'a, Dorukhan Toköz'den iyi haber
5. haftada oynanan Ümraniyespor maçında menisküs yırtığı ile çapraz bağını yırtan Dorukhan Toköz'den iyi haber geldi... Sezonu kapattığı açıklanan milli oyuncu, tesiste bireysel olarak çalışırken fotoğraf paylaştı. Yıldız ismin beklenenden daha önce dönebileceği kaydedildi.
Süper Lig 'in 5. haftasında oynanan Ümraniyespor maçında sakatlanan, yapılan kontroller sonucunda menisküs yırtığı ile çapraz bağ yırtığı tespit edilen Dorukhan Toköz'den iyi haber geldi...
Sezonu kapattığı açıklanan 26 yaşındaki futbolcu, tesiste bireysel olarak çalışırken fotoğraf paylaştı.
Yaşanan bu gelişmeler doğrultusunda Dorukhan'ın beklenenden kısa bir süre içerisinde takıma geri döneceği öğrenildi.
İşte o fotoğraf:
Sezon başında umutlu konuşmuştu
Dorukhan sezon başındaki Slovenya kampında umutlu ve iddialı konuşmuştu. Milli oyuncu, "Gerçekten çok zor bir sezon bizi bekliyor. Biz olsak da olmasak da Trabzonspor şampiyonluğa oynamak zorunda. Bu camianın içinde bu var. O yüzden biz yine şampiyonluğa oynamak istiyoruz. Yine şampiyon olmak istiyoruz" demişti.