Son maçta sakatlanıp, oyundan çıkan Djaniny Semedo’nun çekilen MR’ı temiz çıktı. Yeşil Burun Adalı yıldız, milli arada yapılacak idmanlarda takımla çalışacak ve hazır duruma getirilecek.

Arap Yarımadası’ndan gelen tekliflere rağmen Abdullah Avcı’nın 2 senedir ısrarla takımda tuttuğu Djaniny Semedo, sezona pek iyi başlayamamıştı. Özellikle fiziksel açıdan eksik gözüken tecrübeli forvet, Gaziantep FK maçında sakatlık yaşadı. Arka adalesinde ağrı hisseden ve 31. dakikada kenara alınan Yeşil Burun Adalı yıldızın detaylı sağlık kontrolleri yapıldı. Çekilen MR’da önemli bir sorunu rastlanmazken, Djaniny’nin milli arada yapılacak antrenmanlarda takımla çalışacağı belirtildi. Teknik heyet, 10 günlük periyotta Djaniny’yi tam anlamıyla hazır hale getirmeyi hedefliyor.

Avcı’nın büyük kozu

Yönetimin sözleşmesini 2 yıl daha uzattığı Djaniny, geçtiğimiz sezon ligde attığı 10 golle şampiyonluk yolunda takıma büyük katkı sağlamıştı. Hücum hattının her bölgesinde oynayan 31 yaşındaki forvet, hem Avrupa’da hem de ligde Trabzonspor ’un en önemli kozlarından biri olacak.







