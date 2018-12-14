Fenerbahçe, Kayseri ve Konya galibiyetleriyle havaya giren Trabzonspor, pazar günü 4’te 4 için Vodafone Park’a çıkacak. Bordo-Mavililer, güçlü rakibini devirmesi halinde zirve yarışında iyice iddialı duruma gelecek ve puanını 28’e yükseltecek.

Zorlu 90 dakika öncesi sakatlardan gelen haberler de teknik direktör Ünal Karaman’ın yüzünü güldürdü. Salı ve çarşamba günkü antrenmanlara çıkamayan Sosa, Onazi ve Abdülkadir, dünkü çalışmada yer aldı.

Üç futbolcu da kendini denerken, teknik heyetle yaptıkları görüşmede, “Oynamak istiyoruz” mesajını yolladı. Karaman’ın orta sahasında kilit rol oynayan üç yıldız, özellikle son Konya mücadelesinde fark yaratmışlardı.

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Kaptan Sosa atakları yönetirken, Abdülkadir iki asist yapmış, Onazi ise müthiş bir golle maçı tamamlamıştı. Son anda bir sürpriz yaşanmazsa, üç oyuncunun pazar günü ilk 11’de derbiye başlamaları bekleniyor. Karaman, kanatlarda Nwakaeme ve Yusuf Yazıcı’yı görevlendirmeyi düşünürken, Rodallega da yüksek ihtimalle ileri uçtaki gol umudu olacak.