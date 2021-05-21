Sezon bitmeden Cornelius transferi konusunda çalışmalara başlayan Trabzonspor, oyuncu tarafında ciddi mesafe katetmişti. Bonservis konusunu halletmek adına da haftalardır temaslarını sürdüren Bordo-Mavililer, işi bitirme noktasına getirdi. Parma kulübü vadeli ödeme planını kabul ederken, bu kez de Cornelius’un menajeri sıkıntı çıkardı. Konuşulan sözleşmeye ekstra rakamlar koydurmaya çalışan Danimarkalı forvetin temsilcisi, yıllık ücreti de 2.5 milyon Euro seviyelerine yakın tutuyor. Trabzonspor’un ise en başından beri tavrı net; 1.5 milyon Euro garanti ücret ve bonuslar.

1.8 milyon Euro...

Toplamda 1.8 milyon Euro’lara kadar çıkan Bordo-Mavili yönetim, “Şartlarımız belli. Daha üstüne çıkmayacağız” mesajını iletti. Eğer Cornelius’un menajeri isteklerinde geri adım atarsa, önümüzdeki hafta görüşmeler tekrar başlayacak. Fırtına’nın hedefi, Abdullah Avcı’nın çok istediği golcüyü Haziran ayında bitirmek.