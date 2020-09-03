Teknik direktör Eddie Newton'un talebi doğrultusunda Trabzonspor'un transfer gündeminde yer alan Conor Gallagher elden kaçıyor... Bonservisi Chelsea'de bulunan 23 yaşındaki orta saha için bir diğer İngiliz ekibi Crystal Palace'ın devreye girdiği öğrenildi.

Genç oyuncunun da Ada'da kalmak istemesi sebebiyle bu ilgiye olumlu karşılık verdiği kaydedildi. Kulüpler anlaşırsa Gallagher'ın yeni sezonda Palace forması giymesine kesin gözüyle bakılıyor. Bilindiği üzere Galli oyuncu, Newton'un, Chelsea'den eski öğrencisiydi.