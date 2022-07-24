Trabzonspor 'a müjde... Yeni sezon öncesi en ciddi sınavını Torino karşısında veren ve 3-0 kaybeden Trabzonspor'da Eren Elmalı şoku yaşanmıştı. Genç sol bek, Sasa Lukic'in müdahalesi sonrasında yerde kalmış ve oyuna devam edememişti.

22 yaşındaki futbolcunun ciddi bir durumunun olmadığı öğrenilirken, Sabah'ın aktardığı bilgiye göre, Eren'in bu sabah yapılan antrenmanda da takımla birlikte çalıştığı kaydedildi.

Öte yandan Torino karşılaşmasında tedbir amaçlı dinlendirilen Abdülkadir Ömür'ün de sorunu olmadığı ve bugünkü idmanda takımla birlikte antrenman yaptığı öğrenildi.











