Trabzonspor'a çifte müjde: Eren Elmalı ve Abdülkadir Ömür
Torino maçında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Eren Elmalı ile tedbir amaçlı dinlendiren Abdülkadir Ömür'den sevindiren haber geldi. İki yıldız da bugün Trabzonspor'un gerçekleştirdiği antrenmanda takımla birlikte çalıştı.
Trabzonspor 'a müjde... Yeni sezon öncesi en ciddi sınavını Torino karşısında veren ve 3-0 kaybeden Trabzonspor'da Eren Elmalı şoku yaşanmıştı. Genç sol bek, Sasa Lukic'in müdahalesi sonrasında yerde kalmış ve oyuna devam edememişti.
22 yaşındaki futbolcunun ciddi bir durumunun olmadığı öğrenilirken, Sabah'ın aktardığı bilgiye göre, Eren'in bu sabah yapılan antrenmanda da takımla birlikte çalıştığı kaydedildi.
Öte yandan Torino karşılaşmasında tedbir amaçlı dinlendirilen Abdülkadir Ömür'ün de sorunu olmadığı ve bugünkü idmanda takımla birlikte antrenman yaptığı öğrenildi.