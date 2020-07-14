UEFA, 2019 yılındaki mali tablosunda tutarsızlıklar olduğu gerekçesiyle Trabzonspor’u 1 yıl yani gelecek sezon Avrupa Kupaları’ndan men ettiğini açıklamıştı. Bordo-Mavililer de, güçlü bir avukat ordusuyla sağlam bir savunma hazırlayarak soluğu Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi’nde (CAS) almış ve davayı buraya taşımıştı. CAS, Trabzon’un gönderdiği dosyaları incelerken, tüm gözler de 16 Temmuz’daki mahkemeye çevrilmişti. Karadeniz ekibi, cezanın kalkmasını umut ederken, tıpkı Trabzon gibi UEFA’nın Finansal Fair-Play (FFP) sebebiyle 2 yıl Avrupa Kupaları’ndan men ettiği Manchester City’nin CAS başvurusundan çıkan karar, bir anda umutları daha da artırdı. UEFA, sponsorluk ve 2012-16 yıllarındaki gelirlerini şişirdiği gerekçesiyle şubat ayında City’ye men cezasının yanı sıra 30 milyon Euro para cezası vermişti. City, sağlam bir savunmayla CAS’ta istediğini aldı ve hem men cezası kalktı hem de para cezası 10 milyon Euro’ya düşürüldü.

Zaman aşımına uğradı...

CAS’ın, City’ye verilen cezanın yeterli delil sunulamaması ve iddia edilen ihlallerin büyük bölümünün 5 yıllık zaman aşımına uğramasından dolayı kaldırdığı kaydedildi. City ve Trabzonspor’a verilen cezaların niteliği farklı olsa da, İngiliz devinin ağır bir cezadan CAS’ta kurtulmasının, Bordo-Mavililer’e perşembe günkü duruşma öncesi büyük moral verdiği de gelen haberler arasında yer alıyor. Bu arada UEFA’nın da, CAS’ın kararına karşı konuyu en üst mahkeme olan İsviçre Federal Mahkemesi’ne taşıyacağı bildirildi.







