Trabzonspor , Süper Lig 'in 18. haftasında Altay ile kozlarını paylaşırken, lidere kötü bir haber geldi. Altay karşılaşmasıyla beraber Bordo-Mavili formayla 61. resmi maçına çıkan Edgar Ie zorlu maçta dizinden sakatlandı.

85. dakikada yerini Hüseyin Türkmen'e bırakan Gineli stoper sedyeyle stadı terk etti. Edgar'ın sedyedeki görüntüsü futbolseverleri tedirgin ederken, yıldız oyuncunun net durumu çekilecek MR'ın ardından belli olacak.

Trabzonspor'da, Altay karşılaşmasında sakatlığı nedeniyle bir diğer stoper Vitor Hugo da forma giyememişti.