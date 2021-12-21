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Trabzonspor'a büyük şok: Edgar Ie sakatlandı!

Bordo-Mavililer'e sakatlık şoku... Altay mücadelesinde dizinden sakatlanan Edgar IE 85. dakikada sedyeyle oyundan çıktı. Gineli futbolcunun net durumu çekilecek MR'ın ardından belli olacak.

21 Aralık 2021, Salı 21:54 Son Güncelleme:
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Trabzonspor'a büyük şok: Edgar Ie sakatlandı!

Trabzonspor , Süper Lig 'in 18. haftasında Altay ile kozlarını paylaşırken, lidere kötü bir haber geldi. Altay karşılaşmasıyla beraber Bordo-Mavili formayla 61. resmi maçına çıkan Edgar Ie zorlu maçta dizinden sakatlandı.

85. dakikada yerini Hüseyin Türkmen'e bırakan Gineli stoper sedyeyle stadı terk etti. Edgar'ın sedyedeki görüntüsü futbolseverleri tedirgin ederken, yıldız oyuncunun net durumu çekilecek MR'ın ardından belli olacak.

Trabzonspor'da, Altay karşılaşmasında sakatlığı nedeniyle bir diğer stoper Vitor Hugo da forma giyememişti. 

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