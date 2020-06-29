Süper Lig’de son 5 haftaya girilirken Trabzonspor ile Medipol Başakşehir arasında zirve mücadelesi devam ediyor. Ligde önce Aytemiz Alanyaspor ile berabere kalarak zirve koltuğunu Medipol Başakşehir’e kaptıran bordo-mavililer, 29’uncu haftada sahasında MKE Ankaragücü ile de berabere kalınca büyük hüsran yaşadı. Ancak aynı haftada lider Başakşehir’in Galatasaray ile berabere kalmasının ardından Trabzonspor’da şampiyonluk ateşi yeniden alevlendi. Zirve ile arasında iki puan farkı bulunan bordo-mavililer, kalan haftaları kayıpsız tamamlayarak lider Medipol Başakşehir’in puan kaybı yaşamasını bekleyecek. 34 hafta sonunda Trabzonspor ile Medipol Başakşehir’in puanların eşit olması durumunda da ikili averaj avantajını elinde bulunduran bordo-mavililer şampiyonluğa uzanan taraf olacak.

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Bu arada Trabzonspor’da özellikle takıma skor anlamında büyük katkı sağlayan ve son MKE Ankaragücü karşılaşmasında yoklukları hissedilen Caleb Ekuban ile Anthony Nwakaeme’nin de Galatasaray karşılaşmasına yetişme ihtimallerinin bulunduğu belirtildi. Ekuban’ın hafta sonu Galatasaray deplasmanında forma giyebilecek düzeyde bulunduğu, MKE Ankaragücü karşılaşmasında sakatlanan Abdulkadir Parmak’ın da durumunun ciddi olmadığı kaydedildi. 3 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanan Nwakaeme’nin de bu zorlu periyotta takımını yalnız bırakmak istemediği öğrenildi. Nijeryalı oyuncunun yapılacak son kontrollerinde sağlık ekibinin onay vermesi durumunda Galatasaray karşılaşmasında forma giyebileceği öğrenildi.

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)