Bakasetas durdurulamıyor... UEFA Avrupa Ligi’nde oynanan 6 grup maçında da skor katkısı veren ve tarihe geçen Yunan yıldız, Konyaspor ’u da boş geçmedi. Bakasetas, 15. dakikada penaltıdan rakip fileleri havalandırırken, bu sezon ligde 4. kez beyaz noktadan gol sevinci yaşadı. 29 yaşındaki 10 numara, toplamda gol sayısını 9’a çıkardı. Bakasetas’ın 7 de asisti bulunuyor. 20 maçlık periyotta gösterdiği performansla Trabzonspor ’u sırtlayan Bakasetas, ikinci yarıda ceza sahası dışından 2 kez kaleyi yoklarken, Sehiç’i geçemedi.

İki yıldız haftaya cezalı

Fırtına, 2-0 öne geçtiği karşılaşmada 1 puanla yetindi. Öte yandan son anlarda sarı kart gören Bakasetas, cezalı duruma düştü. Başarılı futbolcu, önümüzdeki hafta Ankaragücü ile deplasmanda oynanacak lig mücadelesinde takımını yalnız bırakacak. Onun yanı sıra Trezeguet de gördüğü kartla cezalı duruma düştü.