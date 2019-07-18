Önümüzdeki sezon uEFA Avrupa ligi’nde mücadele edecek olan, ligde ve kupada da zirveyi hedefleyen Trabzonspor, savunma hattını güçlendirmek için düğmeye basmıştı. Bu doğrultuda iki stoper almayı planlayan ve Campi ile operasyona başlayan karadeniz devinin gündemine Henrique Buss girdi. Kariyerinde Barcelona, napoli ve leverkusen gibi ekiplerin formasını giyen, Brezilya Milli Takımı’nda da 6 kez görev yapan tecrübeli futbolcu, menacerler aracılığıyla Trabzonspor’a önerildi.

Bonservisi uygun

Son olarak Brezilya temsilcisi Corinthians’ta görev yapan 32 yaşındaki savunmacıya, Trabzonspor oyuncu izleme ekibi tarafından olumlu rapor verildiği kaydedildi. menacerler de Brezilya ekibi ile bir sene daha sözleşmesi bulunan deneyimli oyuncunun, uygun bir bonservis bedeli ile transfer edilebileceğini yönetime iletti. Ahmet Ağaoğlu ve ekibi, teknik direktör Ünal Karaman’ın kararı olumlu olursa Brezilyalı savunmacı için harekete geçecek.