Akyazı’da nefes kesen bir 90 dakika oynandı, Göztepe tek golle kazandı ancak maçın tek bir kahramanı vardı: Beto. İzmir ekibinin tecrübeli file bekçisi, dün adeta yıldızlaştı. Özellikle karşılaşmanın ikinci yarısında Trabzonsporlu oyunculara geçit vermeyen Portekizli kaleci, iki topu çizgi üstünden çıkardı.

Takımını ayakta tutan isim olan Beto, toplam 6 kurtarışla mücadeleyi tamamladı. İşin ilginç yanı, Beto’nun Süper Lig kariyerinde en fazla kurtarış yaptığı maçların Trabzonspor’a karşı olması... Bugüne kadar Fırtına’ya karşı 4 karşılaşmaya çıkan deneyimli eldiven, bu maçlarda kalesine gelen toplam 27 şutun 23’ünü kurtardı.

21 maç sonra...

Öte yandan Trabzonspor’un Süper Lig’de 22 Şubat 2019’daki Göztepe maçıyla başlayan üst üste gol atma serisi de (21 maç), dün Beto’nun devleşmesiyle sona ermiş oldu. 90 dakika sonrasında da Sarı- Kırmızılı futbolcular, tebrik etmek için Portekizli kalecilerine koştu.

Trabzon’un Göztepe kabusu

3 büyüklerin dahi çok zorlandığı Trabzon deplasmanında Göztepe 3 maçtır istediğini alıyor, rakibine yenilmiyor. 5 Şubat 2018’deki karşılaşmada Fırtına ile 0-0 berabere kalan Göz Göz, geçen sezon Bordo-Mavililer’i Akyazı’da 2-1 yenmişti. İzmir ekibi dün de 1-0’lık skorla galibiyete uzandı, Karadeniz ekibiyle oynadığı son 3 deplasman maçından 7 puan çıkarttı.