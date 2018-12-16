Trabzonspor'da Konyaspor maçında 2 asistle yıldızlaşan Abdülkadir Ömür, önceki günkü idmanı yarıda bırakmıştı. Ağrıları yeniden artan genç futbolcu, dün kendini denedi ve “Oynayabilirim” dedi.

Teknik direktör Ünal Karaman, genç futbolcuyu da İstanbul kafilesine dahil etti.

Ünal hoca, ideal kadroyu bozmak istemiyor. Orta sahada Sosa- Onazi-Abdülkadir üçlüsünün görev yapması beklenirken, solda Nwakaeme, sağda Yusuf Yazıcı olacak. İleride ise gol silahı Rodallega. Savunmda dörtlüsünün ise Pereira- Toure-Hüseyin-Novak şeklinde oluşması bekleniyor. Kale de yine genç Uğurcan Çakır’a emanet.