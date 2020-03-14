Trabzonspor’a Başakşehir maçı öncesi Sörloth müjdesi

Trabzonspor’un golcüsü Alexander Sörloth, Yeni Malatyaspor ile oynanan erteleme karşılaşmasının 39. dakikasında sakatlanmış ve yerini Badou Ndiaye’ye bırakmıştı. Ancak Norveçli futbolcunun sağlık durumuyla ilgili korkulan bir gelişme olmadı. 24 yaşındaki santrforun, MR’nın temiz çıktığı açıklandı. Bu doğrultuda ligde zirveye yerleşen Bordo-Mavililer’de Sörloth’un, yarın Başakşehir ile gerçekleşecek olan mücadelede forma giymesinde bir sorun olmadığı bildirildi.

‘Sakınca yok’

Alexander Sörloth ile ilgili müjdeyi veren kulüp doktoru Hakan Ayaz ise şu ifadeleri kullandı: “Sol ayak başparmağında ödem, dış yan bağ grade 1 strain, tespit edilen Sörloth’un klinik gidişatı iyi yönde olup yarın oynanacak Medipol Başakşehir maçında oynamasında bir sakınca olmadığı düşünülmektedir.”

İdmana çıktı

Başakşehir karşılaşmasında oynayabileceği açıklanan Norveçli golcü, dün de Trabzonspor’un idmanında yer aldı . 24 yaşındaki futbolcu, gerçekleştirilen çalışmalarda takımdan ayrı olarak hazırlıklarını sürdürdü.